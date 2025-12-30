Эксперт назвал причины перегрева смартфона и способы профилактики

Чтобы внезапно не остаться без связи, обратите внимание на некоторые факторы.

Причины перегрева, по словам руководителя Центра по исследованию и тестированию оборудования МегаФона Александра Джакония, могут быть внутренними и внешними. На состоянии устройства может отразиться высокая нагрузка на процессор: долгие игровые сессии, запись видео в высоком разрешении, использование навигатора или мессенджеров через мобильную сеть (вместо Wi Fi).

Александр Джакония советует обратить внимание на фоновые процессы:множество приложений, обновляющих данные, отслеживание геолокации, пуш уведомления (особенно от мессенджеров, соцсетей, сервисов доставки и банковских приложений).

К внешним условиям эксперт отнес прямые солнечные лучи летом, нахождение рядом с источниками тепла зимой (например, у обогревателя). К перегреву может привести быстрая зарядка — особенно при одновременном активном использовании смартфона. На прибор может повлиять плохой сигнал сети — смартфон повышает мощность радиомодуля, чтобы «пробиться» сквозь помехи. Возможны проблемы с теплоотводом: неудачный чехол, размещение на мягкой поверхности или под чем то.

Рекомендации по профилактике просты:

не перегружать смартфон тяжёлыми задачами;

не оставлять устройство на солнце летом и у обогревателей зимой;

периодически закрывать ненужные приложения;

ограничить приложениям доступ к геолокации и фоновым обновлениям.

Если смартфон сильно нагрелся — нужно дать ему «отдохнуть»: отключить лишние программы, прекратить игры и запись видео. Критическое повышение температуры может вызвать ряд негативных последствий – от временных неудобств, до необратимых повреждений.

Ранее ГУ МЧС России по Орловской области обратило внимание жителей региона на необходимость ответственного отношения к гаджетам. Сотовые телефоны, пауэрбанки и прочее могут стать причиной пожара. По их вине ежедневно случаются возгорания. Орловцам советуют не заряжать устройства ночью и не оставлять их без присмотра на зарядке, не прятать телефоны под подушку.

ИА “Орелград”