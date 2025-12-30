Замначальнику «Орёлгосзаказчика» не удалось обжаловать приговор

Геннадий Бычков признан виновным в превышении должностных полномочий.

Изначально дело рассматривалось в Заводском районном суде Орла. Оно касалось ФАПа, построенного в Сосковском районе в деревне Мураевке.

«Орёлгосзаказчик» заключил соответствующий контракт с ООО «Зодчий» в 2018 году. Подрядчик выполнил часть работ, нарушив требования проектной документации и строительных норм. Заказчику предоставили документы с недостоверной информацией.

В итоге ФАП приняли, а «Зодчему» заплатили 8 миллионов 700 тысяч рублей. В 2023 году пункт пришёл в негодное состояние.

Бычкову дали один год лишения свободы условно (с испытательным сроком в два года). Также ему на два года запретили занимать ответственные должности в государственных и муниципальных органах власти.

В свою очередь, генерального директора ООО «Зодчий» Роману Титову приговорилили к двум года реального срока (в рамках самостоятельного дела, возбуждённого по статье «мошенничество»).

Как сообщает прокуратура нашего региона, Геннадий Бычков попытался обжаловать приговор в областном суде. Однако инстанция сочла выводы районного суда справедливыми. Таким образом, приговор оставлен без изменений и вступил в силу.

ИА «Орелград»