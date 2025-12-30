Замначальнику «Орёлгосзаказчика» не удалось обжаловать приговор

30.12.2025 | 17:17 Важное, Криминал, Медицина, Новости

Геннадий Бычков признан виновным в превышении должностных полномочий.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Изначально дело рассматривалось в Заводском районном суде Орла. Оно касалось ФАПа, построенного в Сосковском районе в деревне Мураевке.

«Орёлгосзаказчик» заключил соответствующий контракт с ООО «Зодчий» в 2018 году. Подрядчик выполнил часть работ, нарушив требования проектной документации и строительных норм. Заказчику предоставили документы с недостоверной информацией.

В итоге ФАП приняли, а «Зодчему» заплатили 8 миллионов 700 тысяч рублей. В 2023 году пункт пришёл в негодное состояние.

Бычкову дали один год лишения свободы условно (с испытательным сроком в два года). Также ему на два года запретили занимать ответственные должности в государственных и муниципальных органах власти.

В свою очередь, генерального директора ООО «Зодчий» Роману Титову приговорилили к двум года реального срока (в рамках самостоятельного дела, возбуждённого по статье «мошенничество»).

Как сообщает прокуратура нашего региона, Геннадий Бычков попытался обжаловать приговор в областном суде. Однако инстанция сочла выводы районного суда справедливыми. Таким образом, приговор оставлен без изменений и вступил в силу.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU