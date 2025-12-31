Срок выдачи документов многодетным семьям сократили

Процедура займет всего 10 рабочих дней вместо прежних 30-ти.

Внедрение механизмом межведомственного взаимодействия позволяет сокращать сроки оказания различных государственных услуг, что особенно важно в социальной сфере. Благодаря этому в Орловской области сократили максимальный срок для предоставления государственной услуги по выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, – с 30 до 10 рабочих дней. Об этом говорится в аналитическом обзоре производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Срок для предоставления государственной услуги по выдаче дубликата удостоверения сокращен с 15 до 5 рабочих дней; для предоставления государственной услуги по переоформлению удостоверения – с 20 до 5 рабочих дней. Новые сроки установлены приказом департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области №N 1553. Этим же приказом внесены и другие изменения в региональную нормативно-правовую базу.

Например, в составе многодетной семьи теперь учитывается также ребенок, достигший совершеннолетия (но не более чем до достижения им возраста 23 лет), который является инвалидом I, II или III группы. Для этого потребуется справка медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности для таких детей. Но если семья по какой-то причине не сможет предоставить ее сама, то чиновники должны запрашивать необходимые сведения в ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в порядке межведомственного взаимодействия.

Также департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости обновил условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе малоимущим одиноко проживающим гражданам. В данном случае уточнен срок перечисления государственной социальной помощи – в течение 3 рабочих дней со дня поступления на счет департамента средств областного бюджета, выделяемых на данные цели.

Ранее выплата государственной социальной помощи производилась департаментом на основании приказа о выплате в течение 3 рабочих дней со дня издания самого приказа. Кроме того, чиновники обновили типовую форму согласия на обработку персональных данных, которые должны заполнять претенденты на указанные выплаты.

ИА «Орелград»