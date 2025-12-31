В Орловской области подняли плату за капремонт

Областные власти распорядились об установлении минимального размера взноса.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Савенков. Он увеличен с 12,56 рубля за 1 квадратный метр в месяц общей площади помещения в многоквартирном доме до 13,79 рубля за «квадрат». В документе отмечено, что изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

А решение принято в соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 3 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области».

Более того, минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен на много лет вперед. Так, в 2027 году размер платы увеличится до 14,34 рубля и будет ежегодно расти на 4 процента, до тех пор, пока в 2044 году не будет увеличен до 27,94 рубля за 1 квадратный метр в месяц общей площади помещения в многоквартирном доме. Впрочем, это лишь прогнозный план изменения минимального размера взноса на капитальный ремонт, а прогноз с годами может меняться в любую сторону.

Кроме того, на 2026 год утвержден примерный перечень необходимых услуг и работ по капитальному ремонту (по типам многоквартирных домов), стоимость которых учитывалась при установлении минимального размера взноса. Например, первый тип – подъезд девятиэтажного крупнопанельного жилого дома на 36 квартир с техподпольем, 1977 года постройки. В перечень работ по такому дому включена стоимость: ремонта крыши, фасада, систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения, ремонт фундамента и отмостки, установка коллективных общедомовых приборов учета, оценка технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, ремонт, замена и модернизация лифтов.

Oценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, а также оценочная стоимость каждой услуги и работы, входящей в перечень минимально необходимых услуг и работ, определяется исходя из размера их предельной стоимости на соответствующий год. Напомним, данные работы могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного жильцами исходя из минимального размера взноса.

