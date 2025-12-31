В Орловской области будут бороться против фирм-«призраков»

У организаций появится обязанность платить страховые взносы за руководителя.

С 2026 года льготные тарифы по страховым взносам, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, могут применять только организации и предприниматели, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях и соответствуют определенным условиям. Перечень приоритетных отраслей формирует правительство страны. Остальным представителям малого и среднего предпринимательства придется платить взносы по единой ставке – 30 процентов.

Об этом на «Деловом утре в Торгово-промышленной палате» рассказала руководитель Управления ФНС России по Орловской области Ирина Емельянова. Она добавила, что с 1 января 2026 года организации обязаны платить страховые взносы за руководителя, даже если он официально не получает доход. Причем взносы будут начисляться с минимального размера оплаты труда, а МРОТ в 2026 году составит 27 093 рубля.

«Данная мера, прежде всего, направлена против «фирм-призраков», «фирм-однодневок», когда директор формально «числится», но реально не управляет компанией, а его данные используются для отмывания денег, ухода от налогов или сокрытия реальных руководителей», – уточнила Ирина Емельянова.

Тем временем пресс-служба регионального Управления ФНС России сообщила, что в Орловской области наблюдается рост количества индивидуальных предпринимателей. В 2025 году в период с 1 января по 1 декабря официальную регистрацию в регионе прошел 3451 бизнесмен, показатель предыдущего года превышен на 263 ИП. А в целом в области насчитывается около 19,7 тысячи индивидуальных предпринимателей.

«Зарегистрировать ИП или юрлицо, внести изменения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, реорганизовать организацию или прекратить деятельность дистанционно возможно не выходя из дома, с помощью интернет-сервиса ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», – подсказали в пресс-службе УФНС. – В сервисе реализован удобный механизм формирования пакета документов с быстрым поиском нужных видов деятельности, а также возможностью подачи заявления о переходе на специальный налоговый режим».

Кроме того, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открыть общество с ограниченной ответственностью без личного посещения налогового органа можно с помощью сервиса «Старт бизнеса онлайн», добавили в ведомстве.

