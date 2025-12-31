Орловца обязали отдать кредит по 292 процента

Профессиональные сборщики долгов выиграли суд заочно.

Дело рассматривалось Верховским районным судом Орловской области, который вынес решение в заочном режиме. Ответчиком по гражданскому иску общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «НБК» выступал местный житель К., с которого истец просил взыскать накопившуюся сумму задолженности по договору займа. Примечательно, что кредит орловцу выдала другая фирма, но затем долг был переуступлен.

«В обоснование исковых требований истец указал, что между ООО МКК «СМСФИНАНС» и К. был заключен договор займа, по которому банк предоставил денежные средства в размере 24 698 рублей под 292,07 процента годовых, а ответчик обязался ежемесячно погашать кредит аннуитентными платежами в соответствии с графиком платежей, – сообщили в пресс-службе Верховского районного суда. – В связи с неисполнением заемщиком взятых на себя обязательств по кредитному договору ООО «СМСФИНАНС» передало права (требования) по просроченному кредиту К. ООО «ПКО «НБК» на основании договора уступки прав (требований)».

Пока заемщик не платил, сумма его долга росла и к началу апреля 2025 года достигла отметки в 56 805 рублей, то есть увеличилась более чем вдвое. Впрочем, в иске коллекторская организация пояснила, что в указанную сумму включен не только основной долг, но и проценты, начисленные заемщику за просрочку платежей. Изучив материалы дела, суд посчитал, что заемщик нарушил условия выдачи кредита.

Заочное, поскольку ответчик не явился в судебное заседание, решение было принято в пользу коллекторской организации. Ответчик должен не только погасить весь долг перед ней, включая запрошенные проценты, но и возместить расходы истца на оплату услуг представителя и расходы по оплате государственной пошлины. Однако у заемщика еще есть шанс оспорить решение суда, поскольку оно пока в законную силу не вступило.

ИА «Орелград»