Орловец провернул аферу с продуктами питания

Житель Свердловского района обманул голодного приятеля.

Любопытное уголовное дело рассмотрел Свердловский районный суд Орловской области. Местный житель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Как следует из материалов, мужчина воспользовался доверием своего приятеля. Следствие установило, что тем утром обвиняемый находился в гостях у своего односельчанина. Мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения – приятели в помещении кухни совместно распивали спиртные напитки.

В какой-то момент хозяин дома обратился к гостю с простой просьбой – приобрести продукты питания и спиртные напитки для продолжения застолья. Гость с готовностью на это согласился, заверив своего собутыльника, что мигом сбегает за покупками. Подобное, как говорится, происходит сплошь и рядом. Однако в данном случае в действиях обвиняемого следствие усмотрело признаки мошенничества.

Мужчину обвинили в том, что он своего приятеля обманул – мол, он и не собирался приобретать продукты питания и спиртное для своего приятеля, а на самом деле просто решил прикарманить себе чужие деньги. Мужчина, признанный потерпевшим по данному уголовному делу, выдал из своего личного бюджета собутыльнику наличные денежные средства в сумме 5800 рублей. Этого должно было хватить на алкоголь и закуску.

Фигурант сделал вид, что отправился за покупками, но назад так и не вернулся. Поскольку указанные выше 5800 рублей прикарманил и распорядился впоследствии ими по своему усмотрению. Материальный ущерб для потерпевшего был признан значительным. Органом предварительного следствия действия фигуранта были квалифицированы как хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.

И он мог бы понести заслуженное наказание, если бы потерпевший его не простил. Суд прекратил уголовное производство, удовлетворив ходатайство потерпевшего, поступившее уже после начала судебного процесса. Потерпевший заявил, что примирился в обвиняемым и не хочет портить ему жизнь. Он заверил суд, что материальный ущерб возмещен ему в полном объеме. Подсудимый поддержал заявленное потерпевшим ходатайство и также просил суд прекратить уголовное дело по тем основаниям, что вину он признал. Отметим, что уголовное дело было прекращено по не реабилитирующему основанию.

ИА «Орелград»