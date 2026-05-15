Арбитраж рассмотрит дело о ремонте школы №29 Орла

15.5.2026 | 16:03 Важное, Закон и порядок, Новости

Прокуратура подала иск к порядчику – ООО «СК «Гранит»».

Школа №29 Орла. Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области

Как рассказали в ведомстве, выяснилось, что подрядчик использовал часть средств, полученных по данному контракту, не на ремонт орловской школы, а на оплату строительного материала, предназначенного для другого объекта. При этом он располагается даже на территории другого субъекта.

Прокуратура возбудила административное дело о нецелевом использовании бюджетных средств и направило его в суд. Кроме того, надзорный орган направил иск в Арбитражный суд Орловской области. Ведомство потребовало взыскать с «СК «Гранит»» ущерб, причинённый нарушением закона о закупках.

Уточняется, что речь идёт о сумме примерно в 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, прокуратура выяснила, что подрядчик нарушает сроки работ по школе №29, установленные контрактом. Надзорный орган направил директору ООО представление об устранении нарушений.

Фактическое завершение работ на объекте, как и результаты судебных процессов, находятся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»


