Двоих подростков будут судить за посягательства на чужое имущество

Подозреваемые – несовершеннолетние жители Орловского муниципального округа.

В Следственном управлении СКР по Орловской области рассказали, что дело уже передано в суд.

Согласно текущей версии следствия, преступления происходили в минувшем году. Несколько из них подростки совершили вместе. Так, в марте в посёлке Нижняя Лужна они похитили из хозяйственной постройки электроинструменты общей стоимостью около 10 тысяч рублей.

В июне «дуэт» совершил кражу в областном центре. Подростки, проникнув в жилое помещение, признанное аварийным, присвоили некие металлические элементы строения стоимостью около 6000 рублей.

Затем в Заводском районе Орла молодые люди открыто похитили из одной из квартир ноутбук и телевизор, а также банковскую карту.

Ещё несколько преступлений один из фигурантов совершил в одиночестве. Так, в июне в том же посёлке Нижняя Лужна он украл с дачного участка металлические предметы на общую сумму около четырёх тысяч рублей. В октябре уже в Советском районе Орла он проник в квартиру и завладел различным имуществом (включая газовый котёл) на сумму около 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»