Двоих подростков будут судить за посягательства на чужое имущество

19.1.2026 | 17:36 Криминал, Новости

Подозреваемые – несовершеннолетние жители Орловского муниципального округа.

Фото: СУ СКР по Орловской области

В Следственном управлении СКР по Орловской области рассказали, что дело уже передано в суд.

Согласно текущей версии следствия, преступления происходили в минувшем году. Несколько из них подростки совершили вместе. Так, в марте в посёлке Нижняя Лужна они похитили из хозяйственной постройки электроинструменты общей стоимостью около 10 тысяч рублей.

В июне «дуэт» совершил кражу в областном центре. Подростки, проникнув в жилое помещение, признанное аварийным, присвоили некие металлические элементы строения стоимостью около 6000 рублей.

Затем в Заводском районе Орла молодые люди открыто похитили из одной из квартир ноутбук и телевизор, а также банковскую карту.

Ещё несколько преступлений один из фигурантов совершил в одиночестве. Так, в июне в том же посёлке Нижняя Лужна он украл с дачного участка металлические предметы на общую сумму около четырёх тысяч рублей. В октябре уже в Советском районе Орла он проник в квартиру и завладел различным имуществом (включая газовый котёл) на сумму около 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU