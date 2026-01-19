В НКМЦ Круглой к больным перестали пускать посетителей

19.1.2026 | 17:12 Медицина, Новости

Также членам семей беременных орловчанок запретили присутствовать при родах.

ИА “Орелград”

Данные меры вводятся как противоэпидемические на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Основанием является приказ Департамента здравоохранения Орловской области (№ 4-О от 13.01.2026).

Ограничения распространяются на все подразделения НКМЦ имени Круглой.

Кроме того, введены и другие меры. Это обязательный масочный режим (для всех пациентов и посетителей на всей территории учреждения), температурный контроль (для всего персонала перед началом каждого рабочего дня, а также после, в течение смены), усиленный санитарный режим (это касается уборок, проветриваний, процедур обеззараживания воздуха).

Также для пациентов, у которых уже подозревают грипп или ОРВИ, подготовлен отдельный вход, а также специальные кабинеты.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU