Орловская легкоатлетка установила мировой рекорд сезона

19.1.2026 | 15:10 Новости, Спорт

Дарья Белопухова пробежала 200 метров за 24,07 секунды.

Фото: ProSport57

Это стало лучшим результатом на данной дистанции в сезоне — среди юниоров в возрасте до 20 лет. 19-летняя орловчанка улучшила результат немецкой спортсменки Анны Бёккер (на 0,01 секунды).

Рекорд установлен в рамках чемпионата и первенства ЦФО по лёгкой атлетике в помещении. Турниры проходят в Смоленске.

Как сообщает портал Орловской области, всего наши спортсмены завоевали на этих соревнованиях пять золотых, пять серебряных и две бронзовые награды.

