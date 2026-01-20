Орловец хранил на кухне около шести кило марихуаны

20.1.2026 | 11:08 Криминал, Новости

Мужчина утверждает, что всё это предназначалось для личного употребления.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Особо крупную партию изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по Орловской области.

Марихуана хранилась в предметах кухонной утвари, а также в ящиках стола. Общий вес составил 5 килограммов 940 граммов.

По словам орловца, он просто обнаружил в одном из районов дикорастущую коноплю и решил изготовить из неё наркотик.

Уголовное дело возбуждено по 2 части антинаркотической 228 статьи УК. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

