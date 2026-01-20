Орловец хранил на кухне около шести кило марихуаны

Мужчина утверждает, что всё это предназначалось для личного употребления.

Особо крупную партию изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по Орловской области.

Марихуана хранилась в предметах кухонной утвари, а также в ящиках стола. Общий вес составил 5 килограммов 940 граммов.

По словам орловца, он просто обнаружил в одном из районов дикорастущую коноплю и решил изготовить из неё наркотик.

Уголовное дело возбуждено по 2 части антинаркотической 228 статьи УК. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»