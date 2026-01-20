В Залегощенском районе возобновляют выпуск лимонада

Сегодня начнётся подготовка нового оборудования для производства легендарного напитка.

Продукция практически исчезла из продажи около месяца назад. Как оказалось, проблема носила технический характер.

Глава совета потребительского общества «Залегощь» Виктор Захаров рассказал «Вести-Орёл», что прежнее оборудование, которое использовалось для производства, пришло в негодность. Вопрос пришлось решать радикально.

«Мы приобрели розливо-укупорочный узел на «Орёлпищемаше», демонтировали старое оборудование, установили», – пояснил он.

Сегодня начинаются работы по наладке и запуску нового аппарата. Предыдущий прослужил предприятию около 40 лет — и, конечно, устарел. Новое оборудование — более компактное и автоматизированное.

Ожидается, что лимонад «новой волны» появится на полках магазинов в конце этого месяца.

