В Орле на площади Ленина отметят День российского студенчества

23.1.2026 | 10:43 Новости, Образование, Общество

Мероприятие организует администрация города.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Оно состоится непосредственно в день праздника, 25 января, в 17 часов.

Для студентов вузов и сузов подготовят эстафету «Весёлые старты». Участникам предлагается померяться силами в снежных боях и зимней рыбалке, хоббихорсинге и других необычных дисциплинах. Соревнования пройдут в командном формате.

Также для жителей и гостей города будут работать игровые точки – «Дартс», «Кольцеброс», «Собери снежки» и «Блины». Каждый участник игр получит сладкие подарки, а также памятные браслеты.

Мэрия предупреждает, что в связи с мероприятием пользование катком, установленным на площади, будет приостановлено в 17:15.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


