В Орле на площади Ленина отметят День российского студенчества

Мероприятие организует администрация города.

Оно состоится непосредственно в день праздника, 25 января, в 17 часов.

Для студентов вузов и сузов подготовят эстафету «Весёлые старты». Участникам предлагается померяться силами в снежных боях и зимней рыбалке, хоббихорсинге и других необычных дисциплинах. Соревнования пройдут в командном формате.

Также для жителей и гостей города будут работать игровые точки – «Дартс», «Кольцеброс», «Собери снежки» и «Блины». Каждый участник игр получит сладкие подарки, а также памятные браслеты.

Мэрия предупреждает, что в связи с мероприятием пользование катком, установленным на площади, будет приостановлено в 17:15.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»