Депздрав пробует новые методы в обеспечении льготными лекарствами

Об этом на профильном комитете облсовета рассказал исполняющий обязанности главы департамента.

По словам Константина Бобракова, на 20 января были не исполнены обязательства по 9104 рецептам. Из них 6105 — по региональной льготе и 2919 — по федеральной квоте.

При этом за сутки исполняется около 185 ранее «зависших» рецептов, указывает пресс-служба регионального парламента.

Для решения данной проблемы внедряется комплекс мер. В частности, в депздраве прорабатывают возможность SMS-оповещения пациентов.

Другой проект – создание единого регионального запаса лекарств для оперативного перераспределения. «Однако… общее число необеспеченных назначений остаётся высоким, что указывает на сбои в логистике и учёте», – констатировали в пресс-службе.

