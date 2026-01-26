В Орловской области на охрану труда потратили 92 миллиона рублей

Основной объем средств поступил из Фонда социального страхования.

В 2025 году в Орловской области на мероприятия по охране труда было направлено более 92 миллионов рублей, или 254,9 процента от первоначально запланированного объема. Причем основной объем средств, а именно 92,1 миллиона рублей, поступил из Фонда социального страхования России. Деньги были направлены на проведение медосмотров работников, приобретение для них спецодежды и специальную оценку условий труда.

Такие данные озвучил начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников, выступивший на заседании круглого стола. Как уже рассказывал «Орелград», мероприятие было организовано в рамках выездного заседания профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Его провел вице-спикер регионального парламента Владислав Числов.

В своем выступлении Александр Сотников подчеркнул, что «работа по охране труда в регионе носит системный характер и поддерживается значительным финансированием». Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО), на базе которой прошел круглый стол, в регионе ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшее состояние условий охраны труда. В 2025 году в нем участвовали 13 организаций и 13 муниципалитетов.

Победителями стали Болховский, Колпнянский и Урицкий районы, а также предприятия – ФГУП «РТРС», филиал «Газпром трансгаз Москва» и АО «Орел Нобель-Агро».

«Важным направлением остается обучение специалистов: в 2025 году в регионе прошли подготовку более 11 тысяч руководителей и специалистов, – добавили в ФПОО. – Также проведено 12 государственных экспертиз условий труда, направленных на контроль качества специальной оценки рабочих мест».

Председатель Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов в своем докладе отметил, что уровень производственного травматизма в регионе остается достаточно высоким, но профсоюзы стараются его минимизировать. Для этого на предприятиях внедрен профсоюзный контроль за состоянием охраны труда. Ежегодно в его рамках проводится около 400 проверок, по результатам которых выявленные нарушения своевременно устраняются.

«Во все коллективные договоры, заключенные с профсоюзами, включены разделы охраны труда, в соответствии с которыми предусматриваются мероприятия и выделяются средства на охрану труда, – говорят в ФПОО. – В сфере деятельности по предотвращению производственного травматизма особо стоит отметить роль профсоюзных уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, численность которых в Орловской области составляет более тысячи человек».

Они, находясь в производственной среде, непосредственно среди рабочих мест, своим опытом и авторитетом, обладая знаниями норм и правил по охране труда, предупреждают потенциальные нарушения и выявляют опасности, тем самым способствуя недопущению случаев производственного травматизма, добавили в Федерации.

ИА «Орелград»