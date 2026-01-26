Орловца оштрафовали на миллион за взятку в 30 тысяч

Он взял её, находясь на ответственном посту.
Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.
Сообщается, что мужчину признали виновным по статье «получение взятки с вымогательством» (290 УК, часть 5, пункт «б»).
Преступление произошло в период с августа по ноябрь 2024 года. Орловец, возглавляя отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Дмитровского района, получил от генерального директора одной из организаций Орла 30 тысяч рублей.
Это являлось платой за незаконные действия «по непринятию мер к расторжению договоров аренды земельных участков на льготных условиях».
Наказанием стал штраф в размере одного миллиона рублей.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждалось на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.
ИА «Орелград»