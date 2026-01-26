Орловца оштрафовали на миллион за взятку в 30 тысяч

Он взял её, находясь на ответственном посту.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Сообщается, что мужчину признали виновным по статье «получение взятки с вымогательством» (290 УК, часть 5, пункт «б»).

Преступление произошло в период с августа по ноябрь 2024 года. Орловец, возглавляя отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Дмитровского района, получил от генерального директора одной из организаций Орла 30 тысяч рублей.

Это являлось платой за незаконные действия «по непринятию мер к расторжению договоров аренды земельных участков на льготных условиях».

Наказанием стал штраф в размере одного миллиона рублей.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждалось на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»