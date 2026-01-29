Под Орлом разбираются с холодом в детсаду

Проблемы выявили в селе Звягинки.

В частности, в детсаду побывал региональный уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский. Он изучил ситуацию на месте. Также Домогатский направил обращения в адрес главы Орловского округа и руководителя областного управления Роспотребнадзора.

«Вести-Орёл» сообщают, что на момент визита их съёмочной группы температура в детском саду была ниже нормы, хотя и не намного. По санитарным правилам она должна составлять от 21 до 24 градусов.

В садик пришли 37 из 89 детей.

Причину проблемы здесь видят в отсутствии собственной котельной, а также в несколько устаревшем здании учреждения (постройке около 40 лет). «В то время совсем по-другому топили», – пояснил директор Звягинской школы Александр Галанин.

ИА «Орелград»