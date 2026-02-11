В Орле гендиректора «Сатурнстроя» оштрафовали на полмиллиона

Он нарушил сразу несколько статей уголовного кодекса.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дело рассматривал Советский районный суд. Генерального директора управляющей компании признали виновным по статьям «присвоение», «невыплата заработной платы» и «злостное неисполнение решений суда».

Так, выяснилось, что в 2024-м году с мая по сентябрь орловец присвоил около 164 тысяч рублей. Деньги были собраны с жильцов многоквартирного дома — как коммунальные платежи за поставленные ресурсы.

В том же году с апреля по июнь гендиректор ООО задолжал восьмерым работникам заработную плату. В итоге накопилась задолженность в 450 тысяч рублей.

Кроме того, руководитель «Сатурнстроя» проигнорировал судебные решения. Согласно им компания должны была привести в надлежащее состояние общее имущество домов по Наугорскому шоссе, 23 и 25, а также подвальные помещения 1-го и 2-го подъездов в доме №19-А по той же улице.

В итоге главу ООО оштрафовали на 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»