В Орле травмы стали лечить по-новому

В Студенческой поликлинике ОГУ внедрили PRP-терапию.

Суть этого метода заключается в том, что для лечения используется плазма крови пациента, обогащённая собственными тромбоцитами. Об этом сообщается на сайте вуза.

PRP-терапия назначается при растяжении и разрывах связок и мышц, а также при травмах хрящей. Кроме того, она используется для оперативного заживления швов и рубцов, остеохондрозе и артрозе.

Метод применяют силами квалифицированных специалистов — неврологов и хирургов. В их распоряжении находится необходимое оборудование, а сами врачи имеют разрешительные документы на данный вид деятельности.

ИА «Орелград»