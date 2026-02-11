В Орле травмы стали лечить по-новому

11.2.2026 | 15:40 Новости, Образование

В Студенческой поликлинике ОГУ внедрили PRP-терапию.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Суть этого метода заключается в том, что для лечения используется плазма крови пациента, обогащённая собственными тромбоцитами. Об этом сообщается на сайте вуза.

PRP-терапия назначается при растяжении и разрывах связок и мышц, а также при травмах хрящей. Кроме того, она используется для оперативного заживления швов и рубцов, остеохондрозе и артрозе.

Метод применяют силами квалифицированных специалистов — неврологов и хирургов. В их распоряжении находится необходимое оборудование, а сами врачи имеют разрешительные документы на данный вид деятельности.

ИА «Орелград»


