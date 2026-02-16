Клычков подарил Путину статуэтку зубра

Орловский губернатор преподнёс президенту колоритный сувенир.

Сегодня в Москве состоялась встреча Владимира Путина и Андрея Клычкова. Орловский глава подарил президенту статуэтку одного из символов нашего региона — зубра.

«С 90-х годов восстановлена популяция диких зубров в Орловской области. Сегодня мы уже имеем самую большую популяцию в Европе – 820 голов. Чем характерно? Четыре генетические линии, не вырождается поголовье», – сообщил при этом Андрей Клычков.

На встрече обсуждался широкий ряд вопросов.

Президент указал губернатору на снижение показателей в сельском хозяйстве. «Я посмотрел по документам: общее сельхозпроизводство [показало] падение за 2025 год», – отметил Путин.

«Владимир Владимирович, падение лишь по одной причине, что в прошлый период были рекорды», – отреагировал Клычков.

Также президент обратился к теме орловского здравоохранения. «Прошу Вас обратить особое внимание на ремонт медицинских учреждений. Большой процент требует капитального ремонта», – указал Владимир Путин.

Губернатор счёл это замечание справедливым. «Действительно, медицинские учреждения – это одно из ключевых направлений, потому что люди хотят и имеют право приходить в качественную среду для получения медицинских услуг. Абсолютно Вас поддерживаю и согласен – буду прилагать все усилия для того, чтобы эту задачу выполнить», – ответил он.

Также на встрече Андрей Клычков сообщил президенту, что планирует сдать медцентр областной больницы на бульваре Победы (так называмый «Орловский Титаник») в 2026-м, а аэропорт в 2027-м, «на год раньше» [запланированного срока окончания работ].

Кроме того, губернатор попросил президента о поддержке проекта по созданию на территории Орловской области национального семеноводческого центра. «Полностью согласен и прошу продолжить эту работу», – ответил Владимир Путин.

Полная стенограмма беседы опубликована на официальном сайте президента России.

ИА «Орелград»