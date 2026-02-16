Прихожане орловского собора собрали для ребёнка 100 тысяч

Однако сбор ещё не закончен.

Семье больного мальчика помогли прихожане Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора Орла.

Как сообщается в официальных соцсетях храма, средства собирают для Максима Братчикова. Его диагнозы — «нейрогенный прогрессирующий сколиоз четвёртой степени на фоне спинальной мышечной атрофии второго типа» и «хроническая дыхательная недостаточность первой-второй степени».

Облегчить жизнь больного ребёнка может операция. Однако её стоимость составляет 5 миллионов рублей.

На данный момент собрана только половина этой суммы. Реквизиты для тех, кто хочет оказать помощь, опубликованы в социальных сетях собора.

Известно, что в поддержку Максима был организован благотворительный концерт. Его подготовили воспитанники воскресной школы имени Цесаревича Алексея, которая действует при храме, а также ученики Орловской детской хоровой школы.

ИА «Орелград»