Прихожане орловского собора собрали для ребёнка 100 тысяч

16.2.2026 | 14:43 Новости, Общество

Однако сбор ещё не закончен.

Фото: vk.com/soboruspeniya

Семье больного мальчика помогли прихожане Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора Орла.

Как сообщается в официальных соцсетях храма, средства собирают для Максима Братчикова. Его диагнозы — «нейрогенный прогрессирующий сколиоз четвёртой степени на фоне спинальной мышечной атрофии второго типа» и «хроническая дыхательная недостаточность первой-второй степени».

Облегчить жизнь больного ребёнка может операция. Однако её стоимость составляет 5 миллионов рублей.

На данный момент собрана только половина этой суммы. Реквизиты для тех, кто хочет оказать помощь, опубликованы в социальных сетях собора.

Известно, что в поддержку Максима был организован благотворительный концерт. Его подготовили воспитанники воскресной школы имени Цесаревича Алексея, которая действует при храме, а также ученики Орловской детской хоровой школы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU