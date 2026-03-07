Окружные общественники отправили 10 гуманитарных грузов в зону СВО

Общественная палата Орловского муниципального округа отчиталась о своей деятельности за 2025 год.

Она является независимым коллегиальным органом, ее члены трудятся на общественных началах. Общественная палата является, прежде всего, площадкой для конструктивного диалога общества и органов власти. Но одним из главных направлений в ее работе остается помощь участникам специальной военной операции. Как следует из отчета, в прошедшем году члены Общественной палаты участвовали в формировании 10 гуманитарных грузов, отправленных в зону СВО.

«Заместитель председателя Общественной палаты Виктор Королев закупил необходимые материалы, оборудование для СВО на сумму более 300 тысяч рублей, на поддержку спорта и культурных формирований 140 тысяч рублей, – говорится в отчете. – Татьяна Коренчук внесла только по линии Общественной палаты более 100 тысяч рублей. В декабре Общественной палатой было отправлено 650 кг картофеля, закуплено 20 газовых плиток в зону СВО».

Также приводится пример Натальи Сиротининой, которая вместе со своим коллективом «Регион 57» «постоянно готовит выпечку и продукты питания для формирования грузов». «Ни один солдат проезжающий мимо кафе не остался голодным, ни одной жалобы от воинов не поступило на этот пункт общепита. Человечность и доброжелательность присущи этому коллективу», – подчеркнуто в отчете.

Семья Синициных – беженцев из курской Суджи, также активно участвовала в формировании гуманитарных грузов. Причем и ей самой в течение полутора лет помогали члены Общественной палаты. В августе прошлого года семья переехала в Железногорск Курской области. «Мы устроили проводы. Поддерживаем связь», – заявили окружные общественники.

«За активную работу и помощь воинам на фронте члены Общественной палаты Королев В.С., Коренчук Т.В., Сиротинина Н.И. получили из зоны боевых действий от командиров в/ч благодарственные письма – следует из отчета. – В декабре получено благодарственное письмо от командирования в/ч и личного состава 3-го мотострелкового батальона в адрес Общественной палаты Орловского муниципального округа. Мы также получаем видео – благодарность от ребят с фронта. Высокая оценка нашего труда в укреплении обороноспособности в условиях СВО – большая ответственность».

ИА “Орелград”