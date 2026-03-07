В Орле избивший клиента таксист отделался условным сроком

Но в случае нарушения ограничений он может отправиться за решетку.

Вступил в силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, который еще в конце прошлого года в первой инстанции рассмотрел уголовное дело в отношении таксиста. Последний был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов дела, преступление было совершено в самом конце 2024 года.

Суд установил, что тем вечером житель Орла вместе со своими детьми гостил у родителей. Он вызвал такси, чтобы отправить детей к родственникам. На вызов приехал подсудимый. Когда клиент открыл заднюю дверь, таксист заявил ему, что детей он не повезет. Дескать, у него в салоне нет специального удерживающего устройства для перевозки детей. Также водитель заявил клиенту, что «заказывать такси необходимо было по специальному детскому тарифу».

Клиент закрыл дверь и вместе с детьми отправился к подъезду. Однако таксист его догнал и принялся избивать, нанося удары кулаками по лицу и телу. Оказалось, что таксисту не понравилось, как клиент закрыл дверь его машины. На помощь потерпевшему из подъезда выбежали его родители, наблюдавшие за конфликтом из окна. Они заставили таксиста ретироваться, а сыну вызвали скорую. Потерпевшего в итоге госпитализировали, в больнице он провел целую неделю.

У таксиста имелась своя версия случившегося, которой суд не поверил. С его слов, клиент, услышав, что он не повезет детей, «начал нецензурно выражаться, говорить о том, что нет необходимости в детском кресле, после чего с силой хлопнул дверью автомобиля». По версии таксиста, он испугался, что мужчина нанесет повреждения его автомобилю. Поэтому вышел из машины, подошел к мужчине, «который начал двигаться в его сторону, заносил руку для нанесения удара в лицо, угрожал разбить очки». Таксист же якобы просто «толкнул мужчину кулаком левой руки в область носа».

Подсудимый вину не признал и настаивал на том, что он действовал в условиях необходимой обороны, не превышая ее пределов. Но показания свидетелей и собранные следствием доказательства перевесили его показания. Таксиста признали виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначили ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление, также установлен на 2 года. Суд обязал осужденного в период испытательного срока не менять без разрешения надзора постоянного места жительства и являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц.

ИА “Орелград”