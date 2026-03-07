Под Орлом осудили «хакера»

Молодой человек сумел оформить кредит на чужое имя.

Решение по данному уголовному делу вынес Глазуновский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, который ранее этим же судом был признан виновным в десятках случаев мошенничества. В рамках нового судопроизводства гражданин пополнил свой «послужной список» еще одним фактом мошенничества. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Преступление молодой человек совершил еще в 2023 году. Как следует из материалов уголовного дела, он при помощи интернета приобрел несколько десятков телефонных номеров, которые раньше принадлежали другим гражданам. А затем при помощи этих номеров пытался войти в чужие личные кабинеты на портале госуслуг. В данном случае ему удалось это сделать. Номер телефона, приобретенный «хакером», оказался логином к личному кабинету предыдущего владельца номера. Пароля «хакер» не знал, но сумел его восстановить при помощи телефона. Он сделал на сайте госуслуг соответствующий запрос, и вскоре ему на телефон поступила необходимая информация.

Получив пароль, «хакер» сумел войти в чужой личный кабинет, откуда скачал персональные данные его владельца. Затем подсудимый зашел на сайт микрофинансовой организации и подал заявку на кредит. В анкете он ввел украденные персональные данные, то есть оформил кредит на чужое имя. Но карту, на которую следовало перевести кредит, указал свою. Кстати, подобным образом он действовал и в других случаях, за которые получил отдельный приговор ранее в прошлом году.

По совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Глазуновского районного суда, вынесенного прошлым летом за аналогичные преступления, «хакер» в итоге получил 2 года исправительных работ с удержанием 10 процентов из его заработка в доход государства, а также штраф в размере 110 тысяч рублей.

ИА “Орелград”