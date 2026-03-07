Власти Орла решили приватизировать иномарку

Решение было принято депутатами по инициативе мэрии.

В Орле пустят с молотка легковой автомобиль «Форд Мондео» 2012 года выпуска. Он находится в муниципальной собственности, поэтому продать его попытаются в рамках реализации программы приватизации муниципального имущества на 2026 год. Необходимые поправки в указанную программу депутаты Орловского горсовета по инициативе администрации города внесли на прошедшей сессии.

Как следует из документа, иномарку планируется реализовать в течение текущего года посредством электронного аукциона. Начальная цена лота будет определена непосредственно перед торгами на основании отчета независимого оценщика. Но депутаты утвердили ориентировочную цену продажи, которая составляет 253 тысячи рублей. С учетом данной поправки парламентарии утвердили и обновленные параметры программы приватизации, выручка от которой, напомним, пополняет городской бюджет.

С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла, включенного в прогнозный план приватизации, теперь предполагаются в размере 259,273 миллиона рублей. Так, от реализации непосредственно муниципального имущества власти города планируют выручить 237,741 миллиона рублей, а от продажи земельных участков, находящихся под объектами, еще 21,078 миллиона рублей. Продажа на торгах транспортных средств, с учетом еще трех ранее внесенных в программу автомобилей, в целом может принести в казну 454 тысячи рублей.

ИА “Орелград”