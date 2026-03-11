В Орле отрабатывают борьбу с возможным половодьем

Сегодня стартовали масштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Они продлятся два дня.

Как рассказали в мэрии Орла, практическая часть первого дня учений пройдёт на озере «Светлая жизнь». В мероприятии примут участие органы местного самоуправления, а также силы гражданской обороны (под руководством Управления МЧС России по Орловской области).

По легенде учений, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил сигнал об угрозе ЧС, связанной с весенним половодьем. Ответственные структуры обязаны отреагировать на информацию должным образом.

Как пояснил заммэра по вопросам ЖКХ Максим Барбашов, в тренировке задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. Отрабатываются и механизмы оповещения и эвакуации населения.

ИА «Орелград»