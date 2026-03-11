Орловский сенатор выразил сочувствие Брянску

11.3.2026 | 11:15 Новости, СВО

Вадим Соколов опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях.

Фото: oreloblsovet.ru

«С болью и гневом воспринял новость о чудовищном террористическом ударе, нанесённом киевским режимом по мирному Брянску. Скорблю и соболезную нашим соседям-брянцам, родным и близким погибших. В результате этой варварской ракетной атаки оборвались жизни шести мирных граждан, десятки людей получили ранения», – написал Соколов.

Также представитель Орловщины в Совете Федерации пожелал скорейшего выздоровления 37 пострадавшим, которые находятся в Брянской областной больнице.

«Мы рядом и готовы помочь», – заключил он.

Ранее своё сочувствие семьям погибших и пострадавшим выразили губернатор нашей области Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин.

