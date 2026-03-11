В Орле публично обсудят изменения в устав города

Провести публичные слушания распорядился горсовет.

Депутаты Орловского горсовета постановили провести 20 марта публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в «Устав городского округа город Орел». Слушания пройдут в 15.00 часов в малом зале администрации города Орла.

Предложения и замечания по проекту принимаются Орловским городским Советом народных депутатов до 18 марта включительно. Они должны подаваться в письменной форме и содержать конкретные идеи. Все поступившие предложения будут вынесены на обсуждение.

«Публичные слушания проводятся гласно и носят открытый характер, – говорится в решении депутатского корпуса. – Заявки на выступления на публичных слушаниях подаются председательствующему. Лица, подавшие устные или письменные заявки на выступления, могут озвучить свои предложения по проекту решения в соответствии с очередностью, определяемой председательствующим на публичных слушаниях и с его разрешения».

По результатам публичных слушаний будет составлен итоговый документ, в котором отражаются рекомендации по проекту муниципального правового акта. Решение принимается простым большинством голосов от числа участников публичных слушаний. Ответственность за подготовку публичных слушаний возложена на комитет по правовому регулированию местного самоуправления Орловского городского Совета народных депутатов.

Что касается самих изменений, то власти планируют изложить в новой редакции часть 6 статьи 23 Устава города. Согласно предложенной редакции первые заместители и просто заместители мэра города Орла, начальники территориальных управлений, начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла назначаются на должность мэром по согласованию с Орловским городским Советом народных депутатов.

Согласование назначения на должность производится по представлению мэра в срок, не превышающий 30 дней со дня внесения проекта решения в Орловский горсовет. Если депутаты не согласуют предложенные кандидатуры, мэр вправе вновь их предложить депутатам, но он не вправе делать это более двух раз подряд.

Еще одна предлагаемая поправка гласит: «Руководитель структурного подразделения администрации города Орла, осуществляющего функции финансового органа, назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя структурного подразделения администрации города Орла, осуществляющего функции финансового органа, квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа Орловской области».

ИА «Орелград»