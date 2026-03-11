В Орле предпринимателя крупно оштрафовали за мигранта

Гражданин Туркменистана трудился у него нелегально.

Северный районный суд города Орла рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя по итогам проведенной внеплановой документарной проверки. Проводилась она еще в конце прошлого года. Как сообщила пресс-служба суда, в рамках проверки был установлен факт привлечения индивидуальным предпринимателем к трудовой деятельности гражданина Туркменистана без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Мигрант трудился у предпринимателя в качестве разнорабочего. За нелегальным трудом его поймали в переулке Артельном, на строящемся объекте. Из материалов дела следует, что в тот момент иностранец «осуществлял укрепление фундамента, крепил арматуру». Делал он это без разрешения на работу, чем были нарушены нормы Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В судебном заседании предприниматель вину признал, но заявил, что лично он гражданина Туркменистана к работе не привлекал.

«Суд, выслушав мнение участников процесса, пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель, имея возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, не принял все зависящие от него меры по их соблюдению, – пояснили в пресс-службе Северного районного суда. – Доказательств объективной невозможности исполнения требований действующего законодательства, материалы дела не содержат и судье не представлены».

Факт нарушения установленного порядка разрешения на привлечение и использование работника Туркменистана был подтвержден. Действия индивидуального предпринимателя были квалифицированы по части 2 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Он получил административное наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

По данным УМВД России по Орловской области, в 2025 году сотрудниками подразделений по вопросам миграции было проведено 306 контрольно-надзорных мероприятий, а также 146 совместных с УФСБ проверок на объектах строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства и в местах компактного проживания иностранных граждан. В их рамках было выявлено 2169 административных правонарушений, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания и проживания в РФ иностранцев и осуществления ими трудовой деятельности. В деятельности принимающей стороны – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – было выявлено 442 нарушения в сфере миграции.

ИА «Орелград»