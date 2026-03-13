Каждое третье обращение орловцев в прокуратуру оказалось обоснованными

Об этом рассказали в ведомстве.

В 2025 году в органы прокуратуры Орловской области поступило около 32 тысяч обращений. Обоснованным признали примерно каждое третье (из числа разрешённых).

Наиболее весомыми оказались жалобы на проблемы ЖКХ, здравоохранения, исполнительного производства, а также безопасности дорожного движения. Кроме того, удовлетворено значительное количество обращений по вопросам приёма, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Признаны обоснованными около 1400 жалоб на нарушения в уголовно-правовой сфере, 640 обращений по вопросам прав несовершеннолетних, 214 — по проблемам, связанным с трудовым законодательством, 143 — по жилищному законодательству. Кроме того, по обращениям участников СВО (и членов их семей) прокуратура добилась осуществления положенных им выплат на общую сумму около шести миллионов рублей.

Всего по результатам рассмотрения обращений граждан и организаций выявлено около 10 тысяч нарушений. Принято примерно 8,5 тысячи актов прокурорского реагирования.

