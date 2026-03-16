Александр Семёнов принял участие в выездном совещании Комитета Совета Федерации по вопросам обращения с ТКО в Орловской области

Директор ООО «УК «Зеленая роща» (региональный оператор по обращению с ТКО в Орловской области) Александр Семёнов принял участие в выездном совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Мероприятие, состоявшееся в субботу, 14 марта, под совместным председательством первого заместителя председателя Комитета Натальи Комаровой и Губернатора Орловской области Андрея Клычкова, было посвящено развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Программа визита началась с посещения комплексного объекта обработки и захоронения ТКО ООО «ЭкоПолис». Делегация ознакомилась с работой предприятия, обсудила текущие вопросы деятельности, существующие проблемы и перспективы дальнейшего развития.

Ключевое заседание продолжилось в здании Правительства Орловской области при участии в дистанционном формате представителей Министерства природных ресурсов и экологии РФ и ППК «Российский экологический оператор». В своем выступлении Александр Семёнов подробно остановился на текущей деятельности «Зеленой рощи» и поделился экспертным мнением относительно системных вызовов, стоящих перед отраслью. Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам, требующим внесения изменений в федеральное законодательство. Участники совещания отметили, что предложения, сформированные с учетом практического опыта регионального оператора, играют важную роль в подготовке эффективных законодательных инициатив.

Было отмечено, что именно устойчивая работа регионального оператора во многом обеспечивает высокие показатели Орловской области. По информации Федерального штаба «Инцидент 58», регион практически по всем блокам находится в «зеленой зоне».

По итогам совещания сформулирован ряд задач, среди которых — развитие инфраструктуры утилизации и захоронения ТКО, совершенствование системы обращения с промышленными и строительными отходами. Региональный оператор выступил с инициативами по данным направлениям, которые необходимо проработать для возможного вынесения на федеральный уровень.

Справка:

Федеральный штаб «Инцидент 58» — система мониторинга и контроля за реализацией реформы в сфере обращения с ТКО, созданная при участии ППК «РЭО».

