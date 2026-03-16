В Орле прокуратура защитила права многодетной матери

16.3.2026 | 17:17 Закон и порядок, Новости

Ей необоснованно не назначили выплату.

ИА “Орелград”

Нарушение допустили в «Орловском центре социальной защиты населения».

Как рассказали в ведомстве, женщина обратилась в подразделение прокуратуры по Железнодорожному району. Она является многодетной матерью. Как оказалось, чиновники отказали ей в предоставлении ежемесячной выплаты, хотя не имели на то законных оснований.

Прокуратура направила в районный суд иск к центру социальной защиты. Его удовлетворили. В настоящий момент решение вступило в силу.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в органе надзора.

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU