В Орле прокуратура защитила права многодетной матери

Ей необоснованно не назначили выплату.

Нарушение допустили в «Орловском центре социальной защиты населения».

Как рассказали в ведомстве, женщина обратилась в подразделение прокуратуры по Железнодорожному району. Она является многодетной матерью. Как оказалось, чиновники отказали ей в предоставлении ежемесячной выплаты, хотя не имели на то законных оснований.

Прокуратура направила в районный суд иск к центру социальной защиты. Его удовлетворили. В настоящий момент решение вступило в силу.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в органе надзора.

ИА «Орелград»