На Орловщине врачам могут разрешить приватизацию служебного жилья

Профильный комитет облсовета рассмотрел проект соответствующих поправок.

Их предлагается внести в региональный закон «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Орловской области». Инициатором выступает губернатор Андрей Клычков.

Изменения позволят врачам приватизировать служебное жилье, ранее предоставленное по договорам найма. Уточняется, что такую возможность дадут только специалистам из государственных учреждений. Другие условия приватизации будет устанавливать областное правительство.

Члены комитета поддержали законопроект в первом чтении, причём единогласно. Однако депутаты отметили, что он явно нуждается в дальнейшей доработке.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов, по актуальным данным на сегодняшний день в нашем регионе не хватает 450 врачей-специалистов.

ИА «Орелград»