В отношении экс-гендиректора «Красной звезды» возбуждено уже семь дел

19.5.2026 | 17:01

Они заведены по статьям «присвоение или растрата» и «мошенничество».

Фото: Орловский областной Совет

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на свои источники. На данный момент Виктор Прозвицкий находится в СИЗО.

Первое дело возбудили по статье 160 УК («присвоение или растрата») в этом году в феврале. Остальные дела возбуждены по статье «мошенничество» (159 УК), четыре из них — по третьей части статьи, ещё два — по четвёртой. По данным портала, речь идёт о хищении бюджетных средств, выделенных как субсидии.

«Все дела соединены в одно производство», – уточняет СМИ.

Напомним, что Прозвицкий являлся депутатом областного совета (в 2016 — 2021 годах).

ИА «Орелград»


