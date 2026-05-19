В отношении экс-гендиректора «Красной звезды» возбуждено уже семь дел

Они заведены по статьям «присвоение или растрата» и «мошенничество».

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на свои источники. На данный момент Виктор Прозвицкий находится в СИЗО.

Первое дело возбудили по статье 160 УК («присвоение или растрата») в этом году в феврале. Остальные дела возбуждены по статье «мошенничество» (159 УК), четыре из них — по третьей части статьи, ещё два — по четвёртой. По данным портала, речь идёт о хищении бюджетных средств, выделенных как субсидии.

«Все дела соединены в одно производство», – уточняет СМИ.

Напомним, что Прозвицкий являлся депутатом областного совета (в 2016 — 2021 годах).

