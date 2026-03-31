Орловщине понадобилось заметно больше белорусской муки

Экспорт значительно увеличился.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В текущем году ведомство проконтролировало ввоз 483 тонн ржаной муки из Белоруссии в наш регион. Поступило 10 партий товара.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года импорт данной продукции из дружественной республики в Орловскую область вырос примерно в 1,75 раза. В 2025-м за это же время ввезли 279 тонн.

В лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали пробы муки и не обнаружили там карантинных организмов. В итоге Россельхознадзор дал добро на использование муки по назначению.

