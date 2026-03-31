Орловщине понадобилось заметно больше белорусской муки

31.3.2026 | 11:15 Новости, Экономика

Экспорт значительно увеличился.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В текущем году ведомство проконтролировало ввоз 483 тонн ржаной муки из Белоруссии в наш регион. Поступило 10 партий товара.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года импорт данной продукции из дружественной республики в Орловскую область вырос примерно в 1,75 раза. В 2025-м за это же время ввезли 279 тонн.

В лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали пробы муки и не обнаружили там карантинных организмов. В итоге Россельхознадзор дал добро на использование муки по назначению.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

