Орловщине понадобилось заметно больше белорусской муки

Экспорт значительно увеличился.
Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
В текущем году ведомство проконтролировало ввоз 483 тонн ржаной муки из Белоруссии в наш регион. Поступило 10 партий товара.
По сравнению с аналогичным периодом минувшего года импорт данной продукции из дружественной республики в Орловскую область вырос примерно в 1,75 раза. В 2025-м за это же время ввезли 279 тонн.
В лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали пробы муки и не обнаружили там карантинных организмов. В итоге Россельхознадзор дал добро на использование муки по назначению.
ИА «Орелград»