На Орловщине подтвердилась первая в этом году термоточка

Её зарегистрировали во Мценском районе.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, данные поступили из мобильного приложения «Термические точки». Горела сухая трава на площади около 500 квадратных метров.

Возгорание оперативно ликвидировали. Сейчас инспекторы государственного пожарного надзора проводят административные расследования.

Также за минувший день орловские сотрудники МЧС России выезжали на тушение сухой растительности шесть раз — в Орёл, Орловский муниципальный округ, Мценский район и Болхов. За выходные зарегистрировано восемь таких выездов.

