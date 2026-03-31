Покупка квартир для сирот в Орле обернется административным делом

Орловское УФАС выявило ограничение конкуренции при проведении торгов.

Материалы антимонопольного дела о закупке жилья для детей-сирот в Орле переданы уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Такое решение было принято по итогам проверки, проведенной в отношении муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла».

Антимонопольщики изучили, как это учреждение проводило электронные аукционы на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, которые закупались для дальнейшего их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе проверки были выявлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что МКУ «Жилищное управление города Орла» неверно установило требование к объекту закупки, а именно: год постройки дома, в котором расположено жилое помещение – не ранее 2024 года, – сообщила пресс-служба Орловского УФАС. – Действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не предусмотрено ограничений в части года постройки многоквартирного жилого дома и (или) года ввода в эксплуатацию дома, в котором приобретается жилое помещение».

Год постройки здания, в котором расположено жилье, не является требованием к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, пояснили в антимонопольном органе, добавив, что «год постройки здания не создает каких-либо особенностей или специальных условий для проживания в нем той или иной категории граждан». По мнению УФАС, МКУ «Жилищное управление города Орла» нормативно не обосновало необходимость установления в аукционной документации требования к году постройки здания.

Поэтому его признали нарушившим требования статьи 17 Закона о защите конкуренции. Теперь поставлен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. С другой стороны, решение антимонопольного органа можно обжаловать, например, в судебном порядке. К слову, в 2025 году городу Орлу на обеспечение жильем детей-сирот было выделено 259,886 миллиона рублей. По данным мэрии, было приобретено 71 жилое помещение. Из них 59 квартир предоставлено сиротам в порядке очередности, а оставшиеся 12 квартир – во исполнение решений суда.

