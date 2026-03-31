Орёл оплатит загородный отдых детей участников СВО

На оздоровительную кампанию из бюджета выделят свыше 23 миллионов рублей.

Орловский городской Совет народных депутатов определился с мерами социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2026 году. Проект решения, за который проголосовали депутаты, был подготовлен администрацией областного центра. Финансирование выделено на смены продолжительностью 7, 10, 12, 14 и 21 день – в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день установлена в размере 1810,52 рубля) и на смены продолжительностью 7 и 10 дней – в течение весенних, осенних и зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 2082,10 рубля).

За счет средств бюджета города Орла один раз в год в размере 100 процентов будут оплачиваться путевки определенным категориям детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Такую льготу получили: дети из семей, вынужденно покинувших место жительства в зоне проведения специальной военной операции и прибывших на территорию Орловской области; дети, братья и сестры, дети супругов участников СВО; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из многодетных семей и дети-инвалиды.

Кроме того, бюджет города оплатит 85 процентов стоимости путевок детям ветеранов боевых действий, детям работников муниципальных и государственных учреждений города Орла, детям работников организаций, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по оплате труда, детям работников коммерческих организаций и предприятий, детям индивидуальных предпринимателей и работников, нанятых индивидуальными предпринимателями, а также детям самозанятых граждан.

Оставшиеся 15 процентов стоимости путевок должны оплатить либо сами родители, либо организации, в которых они трудятся. «Расходы по доставке детей до местонахождения загородной оздоровительной организации, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей и обратно, несет родитель (законный представитель) самостоятельно», – отмечено в решении депутатского корпуса.

По данным управления образования, спорта и физической культуры администрации города, в 2026 году организация отдыха и оздоровления в загородных оздоровительных организациях предусмотрена для 1455 детей, из них для 620 детей льготных категорий продолжительностью смены в 21 день. Стоимость путевки на смену в 21 день составляет 38 020,92 рубля и может варьироваться в зависимости от количества дней в смене. Общий объем финансирования из городского бюджета составит 23,572 миллиона рублей.

ИА “Орелград”