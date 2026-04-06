В Орле в Троицком храме замироточило изображение святого

6.4.2026 | 13:15 Новости, Общество

В прошлый раз это произошло в канун Крещения.

Фото: t.me/s/pravdavorle

На этот раз чудесное событие произошло в первый день важнейшей для православных христиан Страстной недели. Оба раза капли миро заметили на изображении святого Пантелеймона, которое украшает стену храма.

Новость сообщила журналистка и экс-депутат областного совета Валентина Остроушко. Она стала непосредственной свидетельницей произошедшего.

«Подошла поставить свечу к иконе, а там – чудо! И такое явное! Капля, как слеза», – поделилась орловчанка.

Напомним, в минувшем году в этом же храме несколько раз мироточило другое священное изображение — самого Иисуса Христа (оно находится на стене в алтаре в центральной части).

Фото: t.me/s/pravdavorle

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU