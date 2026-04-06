В Орле в Троицком храме замироточило изображение святого

В прошлый раз это произошло в канун Крещения.

На этот раз чудесное событие произошло в первый день важнейшей для православных христиан Страстной недели. Оба раза капли миро заметили на изображении святого Пантелеймона, которое украшает стену храма.

Новость сообщила журналистка и экс-депутат областного совета Валентина Остроушко. Она стала непосредственной свидетельницей произошедшего.

«Подошла поставить свечу к иконе, а там – чудо! И такое явное! Капля, как слеза», – поделилась орловчанка.

Напомним, в минувшем году в этом же храме несколько раз мироточило другое священное изображение — самого Иисуса Христа (оно находится на стене в алтаре в центральной части).

