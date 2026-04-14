Строев посоперничает за мандат с двумя орловчанками

14.4.2026 | 16:09

Депутат горсовета решил идти в областной парламент.

Фото: пресс-служба облсовета

Владимир Строев официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в праймериз «Единой России» по одномандатному округу №6.

Округ находится в Заводском районе Орла. В него входят участки улиц Комсомольской, Авиационной, Колхозной и других.

Соперниками Строева по праймериз станут двое женщин. Это Наталья Стёпина, сотрудник библиотеки имени Пушкина, и Татьяна Столярова, директор спортшколы №1. Обе они являются полноценными членами «Единой России» (а не просто сторонниками).

«Прошу вас поддержать мою кандидатуру… Пишите в комментариях, какие вопросы для вас самые важные — я обязательно учту их в своей программе», — высказался Строев.

Напомним, что праймериз определяет, кто именно из представителей партии будет участвовать в выборах по конкретному округу. Это голосование пройдёт с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru. Выборы в облсовет состоятся 20 сентября.

