Орловщина подписала соглашение с провинцией КНДР первой в России

Впервые в истории двух государств официально установлено партнёрство на региональном уровне.

Соглашение о сотрудничестве заключено между правительством Орловской области и Народным комитетом провинции Южный Хванхэ. Документ скрепили подписями Андрей Клычков и Ан Мен Чжун.

«Сегодня Россия и КНДР под руководством своих лидеров продолжают развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзнических связей», – подчеркнул орловский глава. Также он напомнил о вкладе бойцов из КНДР в освобождение Курской области.

Со своей стороны, председатель Народного комитета провинции Южный Хванхэ Ан Мен Чжун напомнил, что новый импульс отношениям двух стран был дан после подписания договора между Россией и КНДР в Пхеньяне в 2024 году.

Ранее Орёл украсили 10 сосен, посаженных в память о гражданах КНДР, защищавших Курскую область. Также известно, что делегация посетила предприятие «Бетагран Семена».

