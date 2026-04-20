«Спецавтобаза» крупно задолжала за луковицы тюльпанов

Предприятие обязали заплатить поставщику полтора миллиона рублей.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск московской компании «СЦ Эдем» к муниципальному бюджетному учреждению «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Учреждение обязали погасить крупную задолженность по муниципальному контракту на поставку луковиц тюльпанов, а также заплатить неустойку за просрочку платежа.

Как следует из материалов дела, стороны в ноябре 2025 года заключили муниципальный контракт. По его условиям ООО «СЦ Эдем» обязалось поставить луковицы тюльпанов, а МБУ «Спецавтобаза», выступавшее в роли заказчика, обязалось оплатить поставленный товар в течение семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Как установил суд, истец полностью исполнил свои обязательства, что подтверждается счетом-фактурой от 7 ноября 2025 года. Всего было поставлено товара на сумму 2,96 миллиона рублей. Однако заказчик оплатил поставку лишь частично, двумя платежами 9 и 22 декабря 2025 года. «Спецавтобаза» заплатила 1,5 миллиона рублей, таким образом, у нее осталась задолженность в сумме 1,46 миллиона рублей.

Направленная поставщиком в адрес бюджетного учреждения претензия осталась без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения в суд. Помимо основного долга, истец требовал взыскать с ответчика неустойку за просрочку оплаты за период с 26 ноября 2025 года по 2 февраля 2026 года, оценив ее в 70,8 тысячи рублей. Изучив материалы дела, суд признал требования о взыскании основного долга обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. Однако при расчете неустойки суд лишь частично согласился с доводами истца, исправив «допущенные им арифметические ошибки».

По мнению суда, просрочку следует исчислять с 5 декабря 2025 года, а не с 26 ноября. Кроме того, суд применил ключевую ставку Центрального банка РФ, действовавшую на дату вынесения решения, когда она составляла 15 процентов, а не на дату уплаты, как указал истец в своем расчете. В результате суд снизил размер неустойки до 51 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма, взысканная с муниципального бюджетного учреждения в пользу ООО «СЦ Эдем», составила 1,518 миллиона рублей. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

