Орловская область нарастила доходы на 3,6 процента

Об этом поговорят участники публичных слушаний.

Орловский областной Совет народных депутатов 9 июня в 10 часов в малом зале здания администрации Орловской области проведет публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год. Сам отчет опубликован в государственной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Согласно ему исполнение областного бюджета в 2025 году осуществлялось в соответствии с законом Орловской области и кассовым планом.

Доходы за 2025 год составили 59,965 миллиарда рублей, или 96,2 процента к плану года. Хотя план не был выполнен, прирост доходов к 2024 году составил 2,095 миллиарда рублей, или 3,6 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сложились в сумме 38,421 миллиарда рублей, с приростом к 2024 году на 1,627 миллиарда рублей, или на 4,4 процента. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 21,544 миллиарда рублей и по сравнению с 2024 годов увеличились на 467,3 миллиона рублей, или на 2,2 процента. По итогам 2025 года Орловская область заняла 12 место по темпам роста налоговых и неналоговых доходов среди регионов Центрального федерального округа.

Динамика основных налоговых доходов областного бюджета в 2025 году к уровню 2024 года сложилась следующим образом: по налогу на доходы физических лиц – 14,893 миллиарда рублей (с приростом на 629,6 миллиона рублей, или на 4,4 процента); по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 3,34 миллиарда рублей (с приростом на 198,5 миллиона рублей, или на 6,3 процента); по налогу на имущество организаций – 2,666 миллиарда рублей (с приростом на 299,7 миллиона рублей, или на 12,7 процента).

На акцизах по подакцизным товарам областная казна заработала 6,472 миллиарда рублей, причем по сравнению с предыдущим годом поступления выросли на 711,8 миллиона рублей, или на 12,4 процента. Сборы по налогу на прибыль организаций сложились в объеме 7,64 миллиарда рублей. И вот здесь департамент финансов констатирует, что поступления по этому налогу сократились по сравнению с 2024 годом на 660,3 миллиона рублей, или на 8 процентов. Региональный департамент финансов пояснил, что сокращение произошло по нескольким причинам, в том числе за счет уменьшения налоговой базы по крупным плательщикам Орловской области, в связи с ростом процентной ставки по кредитам и в связи с ростом цен на закупаемую продукцию и курсовых разниц.

