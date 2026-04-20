В Орловской области выявили нарколабораторию

Её организовали двое молодых жителей Орла.

Как рассказали в Управлении ФСБ по Орловской области, это мужчины 2001 и 1998 годов рождения. Нарколаборатория располагалась на территории частного домовладения.

По текущей версии, здесь производили синтетические наркотики. Из незаконного оборота изъяли 444 грамма запрещённых веществ. Кроме того, было изъято около 70 килограммов прекурсоров и реагентов, которые использовались для изготовления «синтетики», а также лабораторное оборудование.

Задержание фигурантов прошло при поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Орловской области. В отношении молодых людей возбуждено дело по статье «незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере» (228.1 УК, часть 5). Им занимается Следственное подразделение УФСБ.

Суд избрал для орловцев меру пресечения в виде заключения под стражу.

