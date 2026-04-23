Коммунальщиков обязали избавить воду от мути и железа

Орловский Роспотребнадзор подал иск к ООО «Водсервис» с требованием устранить нарушения санитарного законодательства.

Поводом послужила жалоба жительницы деревни Муратово Ливенского района на плохое качество питьевой воды. Лабораторные исследования жидкости из водонапорного крана и водоразборной колонки проводились дважды — в октябре 2025 года. Обе пробы показали несоответствие нормативам СанПиН: повышенная мутность (норма до 2,6 ЕМФ, фактически — до 11,6 ЕМФ); превышение содержания железа (норма 0,3 мг/л, фактически до 0,5 мг/л). Избыток железа в воде опасен для печени, почек, крови и может вызывать аллергии, а также портит вкус и цвет воды.

ООО «Водсервис» является гарантирующей организацией и арендует муниципальное водопроводное имущество, получая плату от населения. Довод ответчика о том, что нарушения должен устранять собственник имущества (администрация района), суд отклонил, так как именно «Водсервис» эксплуатирует системы и обязан обеспечивать качество воды.

Ливенским районным судом иск удовлетворен. Суд обязал ООО «Водсервис» в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу провести организационные и технические мероприятия, чтобы привести качество питьевой воды для жителей деревни Муратово в соответствие с санитарными нормами по мутности и содержанию железа. Также с ответчика взыскана госпошлина 20 000 рублей.

