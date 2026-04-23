На Орловщине животным выдали шесть «загранпаспортов»

Таковы промежуточные итоги текущего года.

Столько документов, необходимых для вывоза домашних животных за границу, специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям оформили в нашем регионе с начала текущего года. Отметим, в 2025 в первом квартале из Орловщины за пределы России выехали только два питомца.

Все вывезенные животные являлись либо кошками, либо собаками. Более экзотические питомцы орловцев не покидали пределы страны.

Известно, что из Орловской и Курской областей животных вывозили в Грузию, реже — в Абхазию, Армению, Бразилию, Вьетнам, Египет, Израиль, Индию, Испанию, Кипр, Малайзию, Сербию, Турцию и Францию.

Сертификация проводилась по результатам клинического осмотра, а также анализов на инфекционные заболевания. Электронные заявки на оформление документов направлялись через систему ФГИС «ВетИС» (компонент eCert).

