На Орловщине животным выдали шесть «загранпаспортов»

23.4.2026 | 17:19 Закон и порядок, Новости

Таковы промежуточные итоги текущего года.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Столько документов, необходимых для вывоза домашних животных за границу, специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям оформили в нашем регионе с начала текущего года. Отметим, в 2025 в первом квартале из Орловщины за пределы России выехали только два питомца.

Все вывезенные животные являлись либо кошками, либо собаками. Более экзотические питомцы орловцев не покидали пределы страны.

Известно, что из Орловской и Курской областей животных вывозили в Грузию, реже — в Абхазию, Армению, Бразилию, Вьетнам, Египет, Израиль, Индию, Испанию, Кипр, Малайзию, Сербию, Турцию и Францию.

Сертификация проводилась по результатам клинического осмотра, а также анализов на инфекционные заболевания. Электронные заявки на оформление документов направлялись через систему ФГИС «ВетИС» (компонент eCert).

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

