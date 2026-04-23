Ушёл из жизни бывший орловский митрополит

Антоний (Черемисов) скончался сегодня в семь часов утра.

Священнослужителю было 86 лет. Информацию сообщили в Орловской митрополии.

Иван Черемисов родился в 1939 году в Воронежской области. Окончил среднюю школу и музыкальное училище.

Затем получал образование в нескольких семинариях. Окончил Московскую духовную академию (1972), после проходил стажировку в Швейцарии в Экуменическом институте Боссе (в 1972-1975).

Работал в Московском патриархате в Отделе внешних церковных сношений. В 1971 году пострижен в монашество с именем Антоний. Был рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха.

Затем жил и служил в Литве. В 1982-1985 – в Японии (заместитель настоятеля Патриаршего подворья в Токио), затем в Москве (благочинный Данилова монастыря).

В 1987 году возведён в сан архимандрита. В 1989 назначен епископом Виленским и Литовским. В 1990 — епископом Тобольским и Тюменским, затем — Красноярским и Енисейским. С 1999 года — архиепископ.

В 2011 году назначен архиепископом Орловским и Ливенским. В 2014 это звание изменили на «архиепископ Орловский и Болховский» (в связи с административными переменами). В том же году стал митрополитом.

Завершил служение в 2019. Местом пребывания на покое был определён город Орёл.

