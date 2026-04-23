Бастрыкин обратил внимание на вырубку деревьев в Орле

23.4.2026 | 11:25 Закон и порядок, Новости

Орловцы недовольны работами на улице Сурена Шаумяна.

Фото: vk.com/sledcomru

Группа местных жителей записала видеообращение. По их словам, деревья вырубают для расширения парковки. Орловцы опасаются, что это негативно отразится на экологии.

На данный момент орловское управление СКР уже проводит проверку по данному вопросу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Сергею Шолохову, исполняющему обязанности главы областного управления, представить доклад о её предварительных и окончательных итогах проверки.

Также нужно будет доложить о конкретных мерах, которые принимаются для решения данной проблемы. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

