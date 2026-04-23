Бастрыкин обратил внимание на вырубку деревьев в Орле

Орловцы недовольны работами на улице Сурена Шаумяна.

Группа местных жителей записала видеообращение. По их словам, деревья вырубают для расширения парковки. Орловцы опасаются, что это негативно отразится на экологии.

На данный момент орловское управление СКР уже проводит проверку по данному вопросу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Сергею Шолохову, исполняющему обязанности главы областного управления, представить доклад о её предварительных и окончательных итогах проверки.

Также нужно будет доложить о конкретных мерах, которые принимаются для решения данной проблемы. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

