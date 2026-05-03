На Орловщине заблокировали сайт по продаже сим-карт без паспорта

Соответствующее решение вынес Колпнянский районный суд.

Как сообщает Колпнянский районный суд, рассмотрен и удовлетворен административный иск районного прокурора о признании противоправной информацию о продаже сим-карт без заключения договора и предъявления паспорта. Речь идет об информации, размещенной в открытом доступе на одном из интернет-сайтов. Последний был выявлен в ходе мониторинга сети, который провели сотрудники надзорного ведомства. Они обнаружили ресурс с предложением, прямо нарушающим федеральное законодательство.

Как пояснили в пресс-службе суда со ссылкой на исковые требования прокуратуры, доступ к сомнительному ресурсу был свободным, регистрация для этого не требовалась. Установить владельца ресурса не удалось, так как зарегистрирован он за пределами Российской Федерации. Как отметил в своем иске прокурор, сим-карты, приобретенные анонимно, в дальнейшем могут использоваться для регистрации в мессенджерах и социальных сетях с целью осуществления экстремистской деятельности.

Уже поэтому, по мнению надзорного органа, информация на сайте фактически является потенциальным информационным пособничеством экстремистской деятельности. Суд согласился с доводами прокуратуры и принял решение о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В пресс-службе суда также подчеркнули, что решение обращено к немедленному исполнению для его направления в Роскомнадзор и внесения в Единый реестр запрещенных сайтов. Правда, в настоящий момент решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Если, конечно, объявятся его «иностранные владельцы» и решат в установленном порядке оспорить блокировку.

